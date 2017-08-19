客運男性騷熟睡妹被po網 投案稱情不自禁

李男假裝要調整窗簾，對鄰座熟睡女伸出鹹豬手。(蔡依珍翻攝)

李男假裝要調整窗簾，對鄰座熟睡女伸出鹹豬手。(蔡依珍翻攝)

李男脫序舉動和五官全被清楚拍下放上網。(蔡依珍翻攝)

24歲李姓男子16日上早上7點多，搭乘國光客運1803中壢往基隆車次北上，卻對靠窗熟睡的女子伸出「鹹豬手」，多次撫摸女子，全遭乘客側錄後放上網引公憤，李男18日深夜主動到派出所投案，坦承女孩太可愛、情不自禁，訊後被依違反性騷擾防治法，函送桃園市政府行政裁罰。

家住桃園李姓男子，16日上午7時許從龜山區陸光二村站上出，搭乘國光客運1803中壢往基隆車次北上，坐在一名妙齡女子旁，發現她靠窗熟睡，李男伸手觸摸熟睡女臉龐，隨即收手裝沒事，眼角撇見女子沒有反應，竟多次往女子身體伸出狼爪。

李男脫序舉動全被隔著走道的「正義姐」拍下，但李男不顧她故意大聲乾咳喝止，假裝要調整窗簾，持續伸出鹹豬手，後座的阿姨看不下去，叫醒睡夢中的女子，李男見事跡敗露，趕緊在「龍壽村」站下車，正義姐事後把影片放上網「揪狼」，直指家人過去也曾被同一個人性騷擾，才會有警覺性立刻錄影。

李男事後發現脫序舉動全被放在臉書社群網站，且臉部五官全拍得一清二楚，自知難逃，昨晚到龜山派出所投案，坦承見熟睡女子可愛一時興起，趁隙撫摸她的鼻子，非常後悔，訊後被依違反性騷擾防治法送辦。

(中時)