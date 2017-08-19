MiLB》林子偉戰印地安人3A敲1安 連3場安打

林子偉連續3場敲安打，打擊慢慢回溫。(中央社資料照)

現在紅襪3A的林子偉，20日對印地安人3A4打數擊出1支安打，目前連續3場有安打，平均打擊率2成48，惟紅襪3A終場仍以4比11敗北。

林子偉此役擔任先發第1棒、守中外野，全場5次打席選到1次保送，4打數於5上率先上場打擊揮出安打，但紅襪3A此局沒有再添分數，此役最終只在4上靠兩發全壘打攻下4分落敗。

(中時電子報)