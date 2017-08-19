砍憲兵兇嫌狂言要斬首蔡英文 北院裁定羈押

呂姓嫌犯遭移送。（資料照，趙雙傑攝）

51歲男子呂軍億，涉嫌於18日持武士刀砍傷總統府憲兵，被依殺人未遂等罪嫌移送台北地檢署，北檢18日晚間向台北地院聲請羈押，台北地院今開庭時，呂嫌認罪。但法官發現呂嫌自去年11月離家後，就謀劃偷軍史館軍刀潛赴總統府「斬首」蔡總統，以呂嫌涉及重罪，且住無定所，有逃亡、反覆實施犯罪之虞，裁准呂嫌羈押。

警方調查，呂嫌疑想在總統府頂樓升起大陸五星旗，18日早上先從軍史館竊取南京大屠殺的武士刀，再闖入總統府西大門後，涉嫌砍傷阻擋他的義務役周姓憲兵，警訊後依殺人未遂等罪嫌將呂移送台北地檢署。檢察官18日晚間向台北地院聲請羈押。

依規定，檢方深夜11點後聲請羈押，法院須在翌日才能開庭訊問，因此呂嫌在北院候審室待上一晚。北院今早向呂嫌詢問找律師辯護的意願，經二次確認呂不找律師後，原訂早上10時開庭，但開庭前夕，呂嫌突然改變心意，要求找律師辯護，北院因此安排法扶律師協助。

庭訊中，呂嫌對檢警指控的殺人未遂、傷害、竊盜、加重竊盜、毀損器物、妨害公務、非法持有、攜帶刀械等罪嫌，全部認罪。

但呂嫌坦承從去年11月離家後，就想到總統府犯案念頭，且於本案事發前預先籌謀規劃，並前往軍史館等處現場勘查；另法官發現呂嫌隨身紙條記載「我要拿著70幾年前屠殺我們中國人的倭刀，殺向偽總統府，斬了蔡」。

法官發現，檢方偵訊時，呂嫌也坦認在去年11月離開家裡後，就有這個構思，要拿軍刀去總統府，去斬首最高元首蔡英文，並稱遺書寫的是他的心裡話。

甚至呂嫌指稱，「我今天衝進總統府，我會死在總統府裡面，所以我才這樣寫」、「我沒有準備要活」、「我主觀認為，以蔡英文為首要目標，但是阻擋我的人，我也要攻擊他們，不要讓他們阻擋我」，法官認定呂嫌有反覆實施同一犯罪之虞。

法官審酌呂嫌自去年11月間起，即已萌生犯案念頭，且事前籌謀本案犯罪計畫並預先前往現場勘查；斟酌呂嫌的隨身文件及受訊時均表明視死如歸與堅持完成犯罪目的決心、其犯行對社會安定秩序所造成之損害、影響重大。

再加上呂嫌自去年11月間離家後，即輾轉搬遷向人承租房屋或日租套房、旅館居住，並於事發當天搬離最後租屋處，認定呂嫌現無固定居住之處所，有逃亡之虞，有羈押之必要，裁定羈押。

(中時)