玖壹壹助陣「趴趴趴」 八三夭黃腔破音成亮點
八三夭樂團成軍10週年，今年大規模舉辦「生日趴趴趴」演唱會慶生，首場18日從華山Legacy開唱，一連飆唱〈東區東區〉、〈來去夏威夷〉等26首嗨歌，看著台下以一片螢光海力挺，團員感性承諾「這股支持的力量，持續讓八三夭繼續走下去」。
夯團玖壹壹則在8點31分驚喜登台，2團飆唱〈打鐵〉High翻全場，相約之後換玖壹壹（9月11日）成軍生日，要去唱KTV熱鬧熱鬧。
2團默契極佳，玖壹壹自嘲是來亂的，還偷瞄演唱歌單，笑說還有什麼歌可以合唱，遭八三夭吐槽「你們把這裡當錢櫃喔？」預祝後續7場生日趴順利成功；有趣的是，小橘演唱〈北方與太陽〉前，對粉絲自招「我覺得我快高潮了，因為唱這首歌要準備升Key。」後來唱到破音，成為當晚一大笑點。
八三夭在樂壇賣力打拼，這次8場演出、共計一萬張門票全部秒殺，團員稱讚粉絲：「大家很厲害，是怎麼搶到票的？因為你們平常就有（練習）『啪啪啪』嗎？」大開黃腔讓粉絲笑翻。
主唱阿璞表示 ：「開刀完還可以舉辦巡迴演唱會，覺得很欣慰，因為去年開刀，團員沒有收入當了一段時間米蟲，感謝一起度過難關，是前所未有的挑戰，也因為這樣讓我們感情跟家人一樣。」特別選唱〈In The End〉向Linkin Park致敬，因為沒有他們的音樂，就沒有今天的八三夭。
(中時)
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