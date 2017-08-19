世大運》開幕高警戒 5600名警力、無人機防禦

台北世大運19日開幕典禮台北田徑場登場，圖為5日開幕式測試。(中央社／資料照)

台北世大運開幕典禮，19日台北田徑場周邊進行交管。(台北世大運提供)

2017台北世界大學運動會，開幕典禮19日晚間7時台北田徑場登場，由內到外維安部（臺北市政府警察局）設計3層封鎖線，預計出動5600人次，為因應可能的無人機攻擊，中科院另支援無人機防禦系統，確保開幕典禮安全順暢舉行。

台北世大運開幕典禮，19日台北田徑場周邊進行交管。(台北世大運提供)

第29屆台北世大運今晚7時隆重開幕，為確保典禮安全，維安部（臺北市政府警察局）也規劃3層封鎖線，第1層台北田徑場附近進行交管，自15時至24時，非持大會證件人員、車輛均不得進入，社教館站及臺北田徑場站，當日12時至24時暫停營運。

台北世大運開幕典禮，19日台北田徑場周邊進行交管。(台北世大運提供)

第2層原能會、憲兵、保一維安特勤進行全區巡檢，第3層為安檢點，共協調20名航警局第一線專業人員支援，結合嗅覺式爆裂物偵測器，因應可能的無人機攻擊，中科院支援無人機防禦系統，並由臺北市警察局成立無人機攔截槍專責小組，預計共出動5600人次，確保開幕典禮順利舉行。

(中時電子報)