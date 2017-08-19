蔡英文：台灣只有一種聲音「台灣加油」！
世大運今天開幕，之前因為名稱爭議，蔡英文總統今在臉書用「台灣」指出，民主的台灣總是有多元的意見，但是在世大運期間，台灣只有一種聲音，就是台灣加油！
以下臉書全文：
期待已久的 Taipei 2017 Universiade - 世大運，今天就要開始！
民主的台灣總是有多元的意見，但是在世大運期間，台灣只有一種聲音，就是台灣加油！
世大運是奧運之外，規模最大的體育賽事之一，會有超過一萬名各國代表團的隊職員來到台灣。做為地主國的總統，我要代表台灣，歡迎全世界的好朋友，共同來享受這場運動盛宴。
我也要邀請全國民眾，一起來關注比賽。2300萬人都是台灣隊，我們會團結一致，不分你我，一起捍衛主場！
#我們的主場 #台灣代表隊加油
(中時)
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