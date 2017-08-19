擔憂「關係沒有未來」 于美人：那就保持距離

于美人自曝擔憂女兒未來人生規劃。(圖/本報系資料照)

知名主持人于美人四年前經歷婚變，雖然人生一度跌至谷底，不過最後順利走出低潮開啟新人生，但稍早在臉書自曝與女兒疑似理念不同，導致兩人關係似乎有點緊繃。

于美人表示近來擔憂女兒的人生規劃，因為女兒雖屢次強調在學業上有下苦功，但在她看來卻是無止盡的「想像力」，因此便向女兒表達放在心中多時的煩惱，說道「我怕我現在不逼你用功，你會沒有未來，又怕我現在太逼迫你，我們倆的關係沒有未來」，未料女兒似乎不領情，這也讓于美人撂狠話「看不慣就保持距離吧」，一早便坐高鐵南下，來趟兩天一夜的小旅行，讓母女緊繃關係稍微舒緩一下。

于美人簡短的心情抒發，竟釣出許多媽媽級的粉絲回應，表示與自己的小孩都有過類似經驗，直呼是很兩難的掙扎，但也有人以過來人身分給予建議，表示「別把自己跟孩子逼得太緊」，否則關係只會更難修復。

(中時電子報)