世大運》141代表團、破7千好手登台 FISU給讚
我國有史以來最高等級綜合運動賽會，2017台北世界大學運動會19日開幕典禮，展開為期12天的賽事。本屆共計141個代表團、參賽選手人數超過7000人，加上隊職員整體參賽人數近1萬2000人，是歷年舉辦世大運國家人數前三高，國際大學運動總會（FISU）會長馬提欽(Oleg Matytsin)、秘書長聖朗德(Eric Saintrond)也給讚。
台北世大運本屆共計共計141個代表團、參賽選手人數超過7000人，此外共有來自全球255家媒體1069位記者參與採訪工作；全民參與也不落人後，共有超過18,000名的志工參與服務工作。
所展現的專業及多元文化，也讓會長馬提欽、秘書長聖朗德給予金牌肯定。今年大會結合運動與生活科技的智慧型手錶，具生物感測晶片提供多種運動健身及紫外線偵測等健康管理功能。結合悠遊卡功能以及附加的40歐元也成為選手在臺小額支付的便利通。
選手村以在地食材製作的各國美食廣受好評，其中鹹酥雞、滷肉飯、珍珠奶茶更成功征服喜歡嚐鮮年輕選手的心，世大運選手餐廳每天尖峰時段提供3萬5千到4萬份餐點，每日營運時間為上午5時到次日凌晨1時，長達20個小時供應餐點。
開幕典禮將在今晚7時隆重登場，預計將有14項經典橋段，聖火傳遞及點燃、逾140面代表團會旗飄揚、歌壇天后Alin、天王王力宏接力獻唱等，為我國難得盛會揭開序幕。
(中時電子報)
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