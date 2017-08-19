張韶涵出國技癢！穿拖鞋即興演出超強
歌手張韶涵有一陣子沒在台灣歌迷面前露臉，但出國工作的她，昨卻在網上發文透露自己在當地酒吧技癢，隨興衝上台和現場樂團合作，飆唱《Somewhere Over the Rainbow》，即興發揮被讚歌藝超強！
張韶涵19日凌晨本想在臉書直播，但礙於現場訊號不佳，她事後才把這段影片放上網，出國工作的她在酒吧放鬆時，突然一時興起想唱歌，不假思索地就和酒吧的樂隊溝通，上演一段即興演出《Somewhere Over the Rainbow》，超高水準讓不少粉絲看完後都相當驚豔；有趣的是，影片中的張韶涵還是穿著拖鞋登場，超級隨性。
(中時電子報)
關鍵字：張韶涵、
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