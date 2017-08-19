號誌燈停擺 2車撞成廢鐵8人全送醫

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

2車幾乎撞成廢鐵。(蔡依珍翻攝)

號誌燈停擺也要減速慢行！28歲祖姓男子和46歲胡姓男子今早7點10分駕車行經正光街與慈文路口時，疑因路口電力系統施工、號誌未運作，兩車在路口發生嚴重碰撞，一台衝上分隔島、另一台撞進一旁建案，都幾乎撞成廢鐵，可見撞擊力道猛烈。

桃園警分局獲報到場，連忙將2車共8人送醫治療，據調查，祖姓男子載3名友人沿正光街往中山路方向行駛，胡姓男子載3名家人沿慈文路往國際路行駛，初步瞭解因電力系統施工，路口號誌停擺所致，胡男並無酒駕、祖男因傷勢嚴重、尚待抽血檢驗，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方強調，不論是否有交通號誌，行經路口就是要減速慢行，從撞擊力道研判雙方車速都很快，成釀禍主因，也壞了出遊興致。

(中時)