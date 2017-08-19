小小消防員夏令營 竹市孩子樂翻天
新竹市消防局為讓孩子們過暑假也能寓教於樂，19日起舉辦「我是小小消防員」體驗營，讓孩子們親身體驗雲梯車起降、射水柱、救護等消防工作，市長林智堅也專程到場與孩子們同樂，小朋友們直呼「消防員超帥的！」
消防局這屆小小消防員體驗營，未演先轟動，名額有限卻吸引多達700人報名，「孩子王」林智堅今天也換上消防局常訓服，與小朋友們登上雲梯車體驗互動。
林智堅表示，竹市重視公共安全，對火裡來水裡去的消防員而言，工作壓力相對不輕，但竹市消防仍精益求精，在各項評比中名列前茅，活動將帶領孩子們體驗火災預防、搶救、緊急救護三大項目，讓小朋友們了解消防員的真實生活。
「一下子就滿身汗了！」小二生佑佑一邊擦著汗表示，消防員大哥哥帶他體驗射水柱救火，才穿上消防全裝不到10分鐘就滿身是汗，且水的衝力好強，這才知道消防員的工作原來這麼辛苦。
消防局長李世恭指出，為讓孩子們更貼近打火弟兄的工作，全程提供常訓服，在模擬火災搶救期間，還可以穿上特別訂作的「迷你消防衣」，另安排消防車出勤、搭乘雲梯車、射水滅火等體驗。
當電梯受困時要怎麼辦？消防員為孩子們講解常執行的「為民服務」勤務，如電梯受困處理及水源查察，不少孩子們興奮說「長大後要當消防員！當救火英雄！」為社會盡一份心力。
(中時)
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