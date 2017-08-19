《無間道》台灣推手告別式 蘇明明、翁虹致意
資深電影人黃松義8月5日因肺部感染病逝，享壽71歲。黃松義在電影圈內與人為善，交友廣闊，大家都尊稱他為「黃老大」，家屬今（19日）一早在台北第一殯儀館舉行告別式，幕前幕後影人、媒體界均前往致意，包括翁虹、久未公開露面的蘇明明與導演老公萬仁，曾與黃松義合作發行《頑皮炸彈》、《天生絕配》等片的導演朱延平也到場送他最後一程。
黃松義在電影界多年，不吝提攜後輩，作育許多電影人才，其生前一手創立電影公司「群體娛樂」，引進大批港片進台，包括《無間道》系列、《三更》等片，今也有香港電影界人士專程前來致哀，感念他當時將港片引進台灣的貢獻，此外，他最有名的就是2002年引進南韓電影《我的野蠻女友》，在盜版猖獗情況下，仍靠著行銷策略賣出亮眼票房，成為業界神話。
(中時)
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