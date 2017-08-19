「平安符」失靈車手嘆歹路不可行

警方在楊男車上查獲現金、超商ATM提款明細表1張、U盾1個及手機1支。（張妍溱翻攝）

楊男去廟裡求平安符，讓自己在社會上工作出入平安，卻是當詐騙車手，感嘆做歹事無法保平安。（張妍溱翻攝）

楊姓男子應徵詐騙集團車手，為求生意興隆與平安，常到廟宇祈求護身符保平安躲避警方查緝。台中市警局保安警察大隊第一中隊日前於北屯區攔查楊男交通違規，當場查獲現金2萬元、超商ATM提款明細表1張、U盾1個及手機1支，「平安符」失靈楊男坦承當提款車手，警訊後依詐欺罪嫌將楊移送法辦。

警方指出，當時巡邏至北屯區東光路，發現楊嫌駕駛一輛白色汽車車速很快，不但變換車道也無打方向燈，覺得形跡可疑於是進行攔查，在車內查獲現金、中國農業銀行銀聯卡5張與提款明細表2張、超商ATM提款明細表1張、U盾1個與手機1支。

「去提款有犯法？」，楊嫌向警方辯稱，因失業應徵網路業務負責幫公司跑腿提款，銀聯卡是一位在大陸的朋友返台交給他的，錢是對方匯過來的貨款，提款並不違法還可賺取所領錢的5％為報酬，首次做這個工作去廟裡求平安符讓自己在社會上工作出入平安，遭警察逮捕才恍然大悟是詐騙車手感嘆做歹事難保平安。

(中時)