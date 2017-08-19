白冰冰赴非洲旅遊 睡醒驚見「黑人趴在身上」

白冰冰日前到肯亞旅遊。（圖／取自白冰冰臉書）

白冰冰最近前往非洲旅行回來。（圖／中時資料照片）

白冰冰最近抽空飛往非洲旅行11天，先前自曝約2年沒「開機」的她，昨(18日)談到旅行搞笑自曝與黑人老外「睡了一晚」，而且還是在飛機上，原來她前往肯亞的飛機上，身旁靠窗坐了個「阿度仔」，白冰冰閉目養神時，身旁的外國人想上廁所又不想吵醒她，便一腳跨過白冰冰，幾乎快要趴到她身上，讓白冰冰當場嚇醒，成為旅途中逗趣的回憶。

白冰冰昨在中視錄影《冰冰秀》，剛從非洲旅行回來的她看來精神不錯，談到肯亞行更是話匣子全開，據《聯合新聞網》報導，白冰冰吐露為了到肯亞看難得的動物大遷徙，62歲的她花了36小時搭機、坐車不喊苦，反倒是身邊其他團員都吐得東倒西歪，讓她有感應該是從小吃苦長大有功。

歷經多次落空，最後眾人在白冰冰的建議下提早出發，終於看到難得的動物遷移景象，有的人甚至感動落淚，直呼一切都值得了，而白冰冰印象最深的還是在飛機上與外國人的「近距離接觸」，驚覺老外趴在身上，讓她當場嚇醒，還重複了被跨了兩、三次，兩人換座位不久因白冰冰尿急又換了回來，尷尬又好笑的一晚讓她十分難忘。

(中時電子報)