中市警局暑期辦親子桌球賽熱鬧開打

「樂在乒乓，活出健康」於北屯區北新國中體育館舉行，親子隊伍開打場面熱鬧。（張妍溱翻攝）

台中市警察局「樂在乒乓，活出健康」今天於北屯區北新國中體育館舉行，由警政監蔡榮林、市議員賴順仁、教育局等人一同進行開球儀式，今年共53支隊伍報名參加參賽人數近500人包括老中青小各個年齡層，倡導桌球運動鼓勵青少年從事正當暑假休閒育樂，場面熱鬧。

來自各區國高中學生與家長一早到體育館練習，球賽開始一陣廝殺互有往來，大家展現運動家精神希望比賽獲得佳績。參與活動的家長陳先生表示，本身喜歡桌球，小朋友也跟著喜歡，桌球對他們來說是很重要的運動，比賽也點燃孩子對桌球運動的熱情，培養抗壓性與挫折容忍力，渡過一個熱血沸騰又充實的暑假。

少年隊長張錦聰表示，暑假是青少年犯罪高峰期，年輕學子流連網咖、夜店、KTV等場所，易接觸菸酒毒品等危害身心「警光青春盃」乒乓球錦標賽每年暑假舉辦已邁入第3屆，報名人數逐年增加，愈來愈多家長陪著孩子一起運動，增加親子互動；透過正當休閒活動，讓青少年遠離毒品及線上遊戲，走出戶外更健康。

(中時)