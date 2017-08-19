傳IS成員潛入台灣 國安單位清查未發現

世大運今(19)日正式開幕，外傳有「伊斯蘭國」(IS)成員以移工身分入境台灣，台北市勞動局接獲情資後，已通報警政和國安單位。但經警方向勞動局查證，確認根本沒有接獲情資或通報的情事。國安單位不敢大意，根據所謂的情資描述再進行複查，也確認並沒有IS成員潛入台灣的情況發生。

警政署表示，經向勞動局查證，勞動局否認有接獲上述情資，或是向警方、國安單位通報，北市警察局也表示未接獲任何通報。國安單位再經過確認後，目前尚未發現可疑人物，內政部長葉俊榮下午將坐鎮中央安全指揮中心，透過視訊系統全程即時掌握各場館維安及交通狀況。

(中時)