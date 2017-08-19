廣州二沙島改造 下月底變「靚」公園
今年9月底廣州市的二沙島東端綠地景觀綠化建設，將改造成現代濱江都市公園，並向市民開放。未來將有觀景平台、草地活動空間、漫步道和慢跑道，將成為廣州最大的藝術草坪，及廣州塔和東西雙塔的最佳觀賞點。
二沙島東端原為亞運會開閉幕式的臨時停車場，由於多年荒廢，造成植被雜亂，再加上封閉式管理，來到二沙島東端的遊人較少。不過，這裡將要「大變身」。
該處綠地景觀綠化建設項目從今年6月起動工，建設改造面積有10.9萬平方公尺，破除停車場進行改造，連帶升級附近的宏城公園。改造後這裡有觀景平台、藝術草坪、漫步道和慢跑道，將成為廣州最大藝術草坪、廣州塔和東西雙塔的最佳觀賞點。
市林業和園林局負責人表示，下半年廣州將繼續落實森林城市品質提升規劃、花景建設規劃和廣州市城市面貌躍升計劃，重點完成「一江兩岸三帶」核心段景觀綠化建設，以及諸多改造工程，全面提升廣州景觀綠化的品質。
(旺報)
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