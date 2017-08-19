世大運女子水球登場 奪金熱門美國隊輕取法國

美國隊9號Aria（左）持球遭到法國10號Laurine(右)近身防守，終場 美國隊以15比4擊敗法國隊旗開得勝。（陳怡誠攝）

美國隊9號Aria（左）持球遭到法國10號Laurine(右)近身防守激起大量水花。（陳怡誠攝）

世大運女子水球奪冠熱門隊伍美國隊19日迎戰法國隊，美國隊以15比4擊敗法國隊旗開得勝，賽後美國隊員擊掌慶祝。（陳怡誠攝）

2017台北世大運女子水球預賽18日登場，並進行3場預賽，參賽美國隊是2016里約奧運金牌，實力相當堅強，比賽也一面倒，美國以15比4輕取法國隊，輕鬆奪下首勝。

(中時)