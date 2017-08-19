城隍爺捐車 宗教服務專車走遍大高雄

城隍爺捐車，民政局長張乃千率隊祭拜感恩。（吳江泉攝）

仁心城隍廟捐車，主委盧基發（左）代表捐贈，由民政局長張乃千（右）代表接受。（吳江泉攝）

縣市合併後，大高雄地區幅員遼闊，高市仁武區仁心城隍廟體恤民政局同仁執行公務奔波辛勞，本於「取之社會回饋社會」理念，捐贈1輛宗教服務專車供民政局辦理宗教輔導暨民政相關業務使用，今（19）日上午10時在仁心城隍廟廣場舉行宗教服務專車捐贈儀式，由民政局長張乃千代表接受捐贈。

儀式由仁心城隍廟盧基發主任委員代表捐贈，民政局張局長頒發感謝狀一幀。

盧基發表示，第4屆管理委員會因負責人改選爭議纏訟多年，感謝民政局積極輔導改選新屆管理委員會，讓廟務得以正常運作。現階段建廟工程持續興建中，仍需大筆經費，但也未曾停止行善的腳步，未來也將投入更多心力舉辦公益慈善事業。相信宗教服務專車在城隍爺加持下，一定會保佑民政局同仁出入平安，辦理業務順遂，協助輔導宗教團體解決問題並提供更多元化服務。

張乃千感謝仁心城隍廟的善行，肯定回饋社會的用心。他表示，宗教一直以來都是社會穩定的力量，各種災害第一時間都看到宗教團體的身影。高雄是對宗教最友善的城市，持續輔導寺廟健全發展與正常運作，一直是民政局核心業務。未來有宗教服務專車加入下，將更提升整體民政業務服務品質。期許結合公部門與宗教團體力量，發揮加乘效果，共同營造更優質宗教友善環境。

(中時)