中彰投苗首長會議，林全：要把台灣變成百花齊放

行政院長林全（中）與苗栗縣長徐耀昌（左起）、彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍與南投縣長林明溱共同啟動「中央拚前瞻，點亮中台灣」。（盧金足攝）

行政院長林全表示，地方以「一國多制」彼此觀摩學習，把台灣變成百花齊放，每個地方都繁榮的社會。（盧金足攝）

中彰投苗首長會議今天在台中市府盛大舉行。（盧金足攝）

台中市長林佳龍推動中部四縣市共治與共好的榮景，也將自己推向中部共主的地位。（盧金足攝）

中彰投苗首長會議今天（19日）在台中市府登場，台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱及苗栗縣長徐耀昌，齊向行政院長林全表示，前瞻計畫的基礎建設把中部串聯就是鐵道，彰化部分，高鐵田中站和台鐵接駁轉運計畫，連接南投集集線串聯，苗栗串聯到台中彰化到南投，中台灣觀光鐵道會是台灣第一個把台鐵轉型，串聯中彰投苗的重大建設，如何完善中台灣交通網，盼行政院就區域有串聯效應的建設優先推動。

林佳龍推動中部四縣市營造共治與共好的榮景，自己也受惠成為中部共主，四縣市不分藍綠，連國民黨籍南投縣長林明溱及苗栗縣長徐耀昌，擔心資源被邊緣化，在這場首長會議打破政黨色彩，公開力挺林佳龍是中部領頭羊。

林全對區域治理平台方式，要先貫徹地方自治，以「一國多制」彼此觀摩學習，繁榮不是只有北部繁榮，而是要全台灣繁榮，地方事務地方處理，讓每地方各自努力，各自有良好發展，過去有很多困難，地方權責畫分不清，但中央地方只要有心，絕對有成功機會。

「地方事務地方自己管，跨域的區域協調治理很重要，對台灣繁榮有幫助」，林全說，透過區域治理平台，讓中部很督建設快速進行， 提升生活各方面條件，地方政府找出自己特色 ，發展目標彼此協調共同努力。

林全強調，四位首長關心最基本需要的「沒有錢怎麼辦？」的問題會帶回去中央，盡量拉近地方發展，中央建設和地方需要能做配合， 希望每個地方政府有地方特色。

他表示，與中央有合作，彰化除軌道之外， 最重要是將文化、觀光傳承歷史結合起來，相信會是很有亮點的基礎建設

，彰化、台中與苗栗都有風力發電，未來成為台灣風力發電重要典範，預期風力發電起來後 可讓燃煤電廠休息一下，互相搭配。

南投有很好觀光景點，希望在地產業活化 要有地方特色及國際級水準；苗栗除軌道建設，也以觀光為主，如「浪漫台三線」，而從新竹一路下來到苗栗，苗栗也有很多景點， 希望活化利用，盼在不破壞法制下，盡力幫助苗栗縣一起努力，把台灣變成百花齊放，每個地方都繁榮的社會。

徐耀昌向林全喊窮，大嘆「苗栗什麼都好，就是錢沒有！」他說，努力開源節流，希望盡量招商，讓好的企業留在苗栗

，希望在地苗栗子弟就近就業，希望讓年輕人存款越來越多

，但苗栗是醫療貧瘠縣市，希望能在苗栗建設部立醫院，帶動醫療商機。

魏明谷表示，已提出166個案子，中彰投苗平台，一起在院會發聲，中台灣建立更緊密合作夥伴關係，可做為台灣其他區塊學習標竿。

「林市長當領頭羊，到行政院反映四縣市的需要！」林明溱感謝林佳龍對鐵道計畫，從苗栗舊山線到集集車埕是很不錯構想，大力推動 立竿見影，中彰投苗跨域治理與前瞻鐵道計畫，讓四縣市產業結合再一起，區域治理非常成功也很有必要。

與會的立委張廖萬堅表示，中彰投苗四縣市長不分藍綠，今天在中部區域治理平台會議中，均肯定前瞻基礎建設中，有關軌道計劃對中彰投苗發展的重要性。

「包括彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌發言時均表示肯定治理平台功能！」張廖萬堅指出，中部四位首長都感謝林佳龍扮演領頭羊角色，爭取中央支持跨區域治理的重大建設，同時納入彰化、南投、苗栗考量，不管在軌道、公路、水利、觀光及產業建設上，均能兼顧。

張廖萬堅說，下周立法院將再召開臨時會，審查前瞻基礎建設第一期特別預算，希望能夠不分黨派理性監督問政，預算案討論通過後，能加速推動地方的重大建設。

(中時)