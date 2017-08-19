世大運》女子水球賽美國隊奪金呼聲高
今年夏天台北特別炎熱，但參加水球賽的選手最開心，全程泡在水中，不必擔心汗流浹背。美國隊總教練克拉特表示，他希望在比賽最後一天也能享受這種「透心涼」的快感，因為奪冠後教練被拋入賽池中是美國水球隊的傳統，代表一種榮耀和肯定。去年里約奧運他是助理教練，奪金後也曾被球員們抬起來拋進水池，這次世大運他渴望再來一次。
美國隊成軍倉促，13名球員全部到齊後，才集訓1周就進軍世大運。不過陣中有6位世錦賽冠軍選手，包括隊長凱莉，而她也是去年的奧運金牌國手，很有領袖氣質。上午對法國隊之戰，上半場戰況略顯膠著時，她率先射進2球穩定軍心，接著隊友奮力跟進，漸漸拉開比數，最後就以15比4大勝法國隊，旗開得勝。
克拉特說，球隊因為集訓時間比較短，首戰傳球出現一些失誤、防守站位也還需要加強，但大家畢竟都是比賽經驗豐富的老手，隨著時間拉長，團隊默契應該會更加理想，這點不必太擔心，像今天這場比賽進入第2節後防守的狀況就改善很多，成了贏球的關鍵。
至於本屆世大運的主要對手是哪幾支球隊？克拉特說，像澳洲、義大利、加拿大等隊實力都不錯，勝負就看臨場表現，絕不能大意。
(中時電子報)
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