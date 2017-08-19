故宮瓷器滑落意外 出川哲朗：史上頭一遭

國立故宮博物院南部院區向日本借展的「青花柳葉鳥紋盤」，上月因不明原因滑落受損。(國立故宮博物院南部院區提供)

故宮院長林正儀（左一）、日本大阪市立東洋陶瓷美術館長出川哲朗（右二）今表示，「青花柳葉鳥紋盤」將採日式傳統「金繼」方式修復。（高錦如攝）

國立故宮博物院南部院區向日本借展的「青花柳葉鳥紋盤」，上月因不明原因滑落受損，故宮院長林正儀、日本大阪市立東洋陶瓷美術館長出川哲朗今受訪表示，擬將採用日式傳統「金繼」方式修復，預計年底前完工。

出川哲朗強調台灣故宮對文物的保存方式感到相當滿意，甚至在這次掉落的事件，故宮處理方式十分快速；並表示此次陶瓷滑落受損排除人為因素，研判為自然掉落，經科學檢測其作品是直接從中心點裂了一條痕，然後往旁邊裂開，並非來自其他外力。

另針對修復方式，雙方談論後將採用日式傳統「金繼」，以薄力粉與生漆調和為黏著劑接合三塊斷片，將留下一道很漂亮的金繼痕跡，讓作品本身提高經濟價值。

「此次意外堪稱史上頭一遭。」林正儀、出川哲朗不約而同說，因瓷器滑落的時間點是在展出中，相當罕見，其自然斷裂有望在學術研究上有正面貢獻。

(中時)