美佛州警遭槍擊 造成1死3傷現已逮捕嫌犯

據美國福斯電視台（Fox News）報導，佛羅里達州基西米市（Kissimmee）今日下午發生警察遭槍擊的事件，兩名當地警方霍爾（Sam Howard）與巴克斯（Matthew Baxter）在巡查街上可疑的毒品交易時，遭到四名嫌犯開槍射擊，由於事發過於突然，讓警員來不及反應和防衛，造成擁有3年警員經歷的巴克斯在送至醫院死亡，而另一位有十年資歷的霍爾則是重傷，目前仍醫院內觀察，其他2名同事則是輕傷。基西米市警局表示，現已逮捕其中3名開槍的嫌犯，並展開全境追捕第四名在逃的嫌疑人。

(中時電子報)