美佛州警遭槍擊 造成1死3傷現已逮捕嫌犯
據美國福斯電視台（Fox News）報導，佛羅里達州基西米市（Kissimmee）今日下午發生警察遭槍擊的事件，兩名當地警方霍爾（Sam Howard）與巴克斯（Matthew Baxter）在巡查街上可疑的毒品交易時，遭到四名嫌犯開槍射擊，由於事發過於突然，讓警員來不及反應和防衛，造成擁有3年警員經歷的巴克斯在送至醫院死亡，而另一位有十年資歷的霍爾則是重傷，目前仍醫院內觀察，其他2名同事則是輕傷。基西米市警局表示，現已逮捕其中3名開槍的嫌犯，並展開全境追捕第四名在逃的嫌疑人。
(中時電子報)
Chief O'Dell: This is a tough time in law enforcement. I would ask that you pray for the men and women of law enforcement. pic.twitter.com/MEp056LfSm— Kissimmee Police (@kissimmeepolice) 2017年8月19日
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。