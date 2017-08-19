布局基層 陳歐珀行動服務升級2.0

立委陳歐珀行動服務近3年，今天他到礁溪鄉龍潭村接受民眾陳情，並有律師隨行，以解決民眾的問題。（李忠一攝）

立法委員陳歐珀服務團隊開辦「行動服務」已近3年，在他公開表態爭取宜蘭縣長黨內提名後，更加勤走基層，今天（19日）陳歐珀前往礁溪鄉龍潭村接受民眾陳情，他表示，要將行動服務升級為2.0，會有律師隨行為民眾解惑，為人民解決問題。

陳歐珀表示，透過行動服務與鄉親直接溝通，已有上百次，雖然民眾反應不錯，但公共建設上的建言較少，不過人民的小事就是政府的大事，服務團隊都希望能盡心盡力解決問題，每周六將由律師陪同下鄉行動服務，協助鄉親一起解決問題。

由於最近民進黨宜蘭縣黨部邀集黨公職人員交換意見，會後決定會向全國黨代表大會提案，請全代會同意縣黨部辦理協調作業，以求盡早產生提名人選。

對此陳歐珀表示，縣市長提名是黨中央的職權，但希望在中央核准下，由縣黨部與地方共同促成產生縣長人選。他強調，與宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝的共同期待，就是盡早產生人選，但人選產生的機制必須在中央核准下來進行，才比較不會有爭議。

(中時)