一帶一路 中歐班列經濟效益台灣也受惠

中時
中國時報記者/
一帶一路，中歐班列經濟效益台灣也受惠
位於廈門海滄區中歐中亞國際班列集貨中心。（王雅芬攝）
一帶一路，中歐班列經濟效益台灣也受惠
廈門海滄保稅港區投資建設管理有限公司總經助理姜敬東解說中歐班列通往歐洲、蘇俄的三條重要路線。（王雅芬攝）
一帶一路，中歐班列經濟效益台灣也受惠
廈門海滄中歐中亞國際班列集貨中心現場作業情形。（王雅芬攝）
一帶一路，中歐班列經濟效益台灣也受惠
懸掛於廈門海滄中歐中亞國際班列集貨中心內的規劃圖。（王雅芬攝）

廈門直開的中歐班列，兩年前也就是2015年8月16日首開以來至今剛好二週年，目前平均每週發車一班。累計到2017年8/15日發運156列貨運，共4,400個40尺貨櫃，累計金額人民幣24億元。

廈門海滄保稅港區投資建設管理有限公司總經助理姜敬東表示：中歐班列最適合體積不大，單價中高到電腦、平板、液晶電視、手機等電子家用科技產品。以往海運貨櫃要45天，採用中歐班列只要15天，約1/3的時間。目前包括生產液晶螢幕的冠捷科技，及透過貨運代理的台灣機電產品，都是藉由廈門發車的中歐班列將貨品載往歐洲銷售。

中歐班列透過海、鐵聯運，不僅串連東南沿海、中西部及港澳台，還把東協十國、中亞地區與歐洲相連在一起，一帶一路策略提升了中國海絲沿路及廈門在全球物流、貿易市場的重要性。台灣貨物、東南沿海貨物皆能透過廈門轉運至中亞及歐洲。目前已開通同類型中歐班列的城市中，不論往歐洲、蘇俄或東南亞，廈門是唯一「一帶」與「一路」三條路線的聯結點，在這條新的、跨洲、跨國的物流通道上，台灣因最靠近廈門，未來物流位置的重要性也將大幅躍升。

目前中歐班列固定線路有三條，分別是福建廈門往返德國漢堡，全程1.18萬公里；福建廈門往返俄羅斯莫斯科，全程1.09萬公里；福建廈門往返哈薩克阿拉木圖，全程6,188公里。

(中時)

關鍵字：廈門歐洲台灣
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