一帶一路 中歐班列經濟效益台灣也受惠
廈門直開的中歐班列，兩年前也就是2015年8月16日首開以來至今剛好二週年，目前平均每週發車一班。累計到2017年8/15日發運156列貨運，共4,400個40尺貨櫃，累計金額人民幣24億元。
廈門海滄保稅港區投資建設管理有限公司總經助理姜敬東表示：中歐班列最適合體積不大，單價中高到電腦、平板、液晶電視、手機等電子家用科技產品。以往海運貨櫃要45天，採用中歐班列只要15天，約1/3的時間。目前包括生產液晶螢幕的冠捷科技，及透過貨運代理的台灣機電產品，都是藉由廈門發車的中歐班列將貨品載往歐洲銷售。
中歐班列透過海、鐵聯運，不僅串連東南沿海、中西部及港澳台，還把東協十國、中亞地區與歐洲相連在一起，一帶一路策略提升了中國海絲沿路及廈門在全球物流、貿易市場的重要性。台灣貨物、東南沿海貨物皆能透過廈門轉運至中亞及歐洲。目前已開通同類型中歐班列的城市中，不論往歐洲、蘇俄或東南亞，廈門是唯一「一帶」與「一路」三條路線的聯結點，在這條新的、跨洲、跨國的物流通道上，台灣因最靠近廈門，未來物流位置的重要性也將大幅躍升。
目前中歐班列固定線路有三條，分別是福建廈門往返德國漢堡，全程1.18萬公里；福建廈門往返俄羅斯莫斯科，全程1.09萬公里；福建廈門往返哈薩克阿拉木圖，全程6,188公里。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。