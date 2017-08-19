單飛後遭公司批「小孩子不聽話」 曾之喬崩潰

曾之喬上《改變的起點》談出道多年演藝生活。（圖／中視提供）

曾之喬曾遭公司無情批評。（圖／中視提供）

曾之喬當年以偶像團體身分出道，近年來跨界成為演員，所演出的《稍息立正我愛你》收視飆高，網路瀏覽量更是大破400萬，然最近她接受中視《改變的起點》節目專訪，爆料當年面臨事業轉捩點，遭到當時像家人般一路呵護她的經紀公司質疑，一句句「你覺得你很懂了嗎？」、「你很大牌了嗎？」批評重擊，令她為之崩潰。

昔日單飛後，曾之喬天真以為終於有機會暢所欲言做自己，但卻遭到經紀公司誤解成「小孩子不聽話」，甚至酸她以為自己很大牌了，使她受重傷，在節目中激動表示：「聽到這些話，對我來講打擊很大....然後我非常的困惑，所以我不能表達意見嗎....最後那張唱片就是做到崩潰」。

曾之喬也吐露，後來雖繼續進行演藝工作，但熱情與拚勁逐漸消失，她為此不止開始吃不下，還常講到工作就哭，生活陷入失控困境，幸好最後在廣接多元角色的戲劇試煉中，找到屬於自己的特質與風格，更在2016年入圍金鐘獎最佳女配角，從少女偶像正式蛻變成戲劇女神

更多精彩內容，每周日晚間，敬請鎖定中視《改變的起點》。

◎《改變的起點》播出時間：

中視新聞台8/20(日) 晚間22:00

中視8/20(日) 晚間23:45

(中時電子報)