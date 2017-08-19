林全視察中火 陳抗民眾爬電廠大門

抗議民眾爬上台中火力發電廠大門，意圖闖入。(翻攝臉書)

行政院長林全下午視察台中火力發電廠，並勉勵台電第一線員工，立委顏寬恒與多名藍營議員率領大批民眾，在台中電廠外舉白布條抗議、要向林全陳情，但林全車隊選擇走後門進入，引發抗議民眾不滿，一度與警方發生拉扯，還有人爬上電廠大門、意圖闖入。

(中時)