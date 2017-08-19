印媒：印軍擬增1400公里邊境軍事部署

中印在洞朗地區的對峙情況下，據《印度斯坦時報》18日報導，印度政府消息人士稱，印度陸海空三軍司令17日開會討論三軍「安全準備」狀況，並討論邊境局勢、邊境地區的「安全準備」狀況。

大陸澎湃新聞引述印媒稱，報導中一名印軍官員稱，軍隊中的「警戒級別」已有所提高，該官員上周表示，對印度詳細分析後，決定增加沿錫金至近東部地區1400公里邊境的軍事部署。

武器裝備上，印度國防部近日批准，將向美國購買6架武裝直升機。《印度快報》17日報導，印軍消息人士透露，印度國防部國防採辦委員會17日批准，將斥資6.5億美元，從美國購買6架AH-64阿帕契武裝直升機。

報導分析，近年來，印軍高層一直希望購買美製直升機，但印度空軍一直反對。印度空軍2015年曾宣佈採購22架AH-64E阿帕契武裝直升機，和15架CH-47奇努克重型軍用運輸機。目前，印軍堅決要求為地面部隊購買武裝直升機。專家指出，原因可能是武裝直升機可以與地面部隊緊密配合。據悉，這筆交易是印度空軍採購22架直升機框架下的補充訂單。

(旺報)