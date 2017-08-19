世大運無法出席 阿扁改為出席茶話會
前總統陳水扁出席世大運開幕儀式的申請，遭台中監獄駁回，但他今天下午在兒子陳致中、外籍看護陪伴下，受前副總統呂秀蓮之邀，出席在高雄圓山大飯店舉辦的「和平茶話會」，阿扁神色輕鬆，面露笑容一一與支持者握手，品嘗茶香。
陳致中表示，父親出席這項活動依規定向中監申請，也獲得同意，程序沒有問題。
陳水扁下午2點半左右抵達會場，滿臉笑容，拄著柺杖在外籍看護攙扶下，一一與支持者握手致意，兒子陳致中則亦步亦趨隨侍在旁。
前總統阿扁與呂秀蓮獲邀坐上「師道」茶席主位，在行茶者奉茶下，品嘗茶香，兩人熱絡握手寒暄，但席間並未多談話，專心品茶並欣賞現場節目。
由於陳水扁被列為「神祕嘉賓」，出席的消息事前並未流出，因此當他步入會場時，許多來賓一陣驚呼，現場也幾乎沒有政治人物到場，多是企業界人士。
這場「和平茶話會」由世界奉茶文化協會延攬茶道專家，擺設18座優雅的茶席，展現茶道與茶藝，前副總統呂秀蓮19日下午出席參加，她表示，15日是二次世界大戰終結紀念日，特別在19日在南台灣舉辦這場讓喫茶成為文化、將奉茶提昇為和平文化的饗宴。
現場並連署一人一信給川普與金正恩，呼籲他們棄干戈為和平，同時進行和平中立公投的提案連署。呂秀蓮認為，台灣唯有成為和平中立的國家，才能穩定東亞形勢，化戰爭為和平。
(中時)
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