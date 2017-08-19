2020年代初閃電罩頂 將有超百架F-35包圍北韓
北韓無視聯合國嚴厲制裁，頻頻試射飛彈，並堅持發展核武，令國際社會頭疼不已。美國與亞太盟友打算，在2020年代初以前，要部署超過100架F-35閃電II式（Lightning II）匿蹤戰機在北韓附近。
而率先駕F-35B戰機奉命派駐太平洋戰區的，是號稱「綠騎士」（Green Knights）的美國海軍陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊。
據 《航太周刊》（Aviation Week）與「大眾機械」（Popular Mechanics）網報導，如今他們部署在日本的美國海軍陸戰隊岩國航空基地，而這些F-35戰機3月曾參加在韓國的軍演。
接著還有數十支F-35戰機中隊將進駐亞洲，美國空軍準備在未來幾個月，將第34戰機中隊從猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base），派駐至亞太地區。
而日本訂購了42架F-35戰機，從今年起，它將陸續接獲其中的38架。至於北韓所採購的F-35，也將從明年開始交機。
分析指出，F-35的最快速度約達1.6馬赫，遠非平壤過時的前蘇聯製與自製雷達，還有面對空飛彈所能匹敵。沒有中俄幫忙，北韓幾乎沒有勝算。
北韓繼中國，印度與美國之後，擁有世上第4大的陸軍，而俄羅斯還緊追其後。然而，自韓戰結束以來，它始終沒有先進的空軍與地面防空站。而平壤為了彌補這個弱點，於是砸下重金，發展核武與能攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈。
(中時電子報)
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