夜半暗巷裡重摔虐貓致死 網友動員助警火速逮人
彰化縣王姓男子今年5月深夜，在員林市區巷弄裡將他人飼養的貓咪抓起不斷重摔至地上牆上，導致貓咪傷重死亡，經網友報案後被逮，彰化地院依違反動物保護法處4月有期徒刑，緩刑兩年期間交付保護管束，並須支付公庫10萬元。
真是可惡至極！今年5月5日深夜11點40分，王姓男子看見黃男飼養的貓咪獨坐路旁騎樓，伸手想摸時貓咪作勢反擊，他一時情緒失控，竟徒手怒將貓咪重摔，再抓到一旁巷弄裡多次重摔至牆上、地上，並隨手將奄奄一息的貓咪棄置草叢中，騎車離開，貓咪最後因顱骨變型、軀幹骨折死亡。
路過網友將行車紀錄器中拍到畫面上傳臉書社群，彰化縣窩心動物關懷協會成員看到影片趕往現場查看，發現貓咪慘狀氣得立刻報警；承辦的吳姓、蔣姓員警調閱路口監視器後掌握王姓男子行蹤，蔣員社群留言呼籲民眾主動與警方連絡提供線索，12小時後迅速偵破。王男辯稱當下有思考要自首，是因工作因素才耽擱至隔天，但說詞不被法官採納。
法官審酌被告未能尊重動物生命，僅因貓隻作勢攻擊即失控傷害貓，致貓在痛苦與驚嚇中橫死街頭，使飼主蒙受心理痛苦；兼衡其無前科、素行良好且與告訴人和解，經告訴人撤回毀損告訴，故予以緩刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。