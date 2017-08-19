夜半暗巷裡重摔虐貓致死 網友動員助警火速逮人

彰化縣王姓男子今年5月深夜，在員林市區巷弄裡將他人飼養的貓咪抓起不斷重摔至地上牆上，導致貓咪傷重死亡，經網友報案後被逮，彰化地院依違反動物保護法處4月有期徒刑，緩刑兩年期間交付保護管束，並須支付公庫10萬元。

真是可惡至極！今年5月5日深夜11點40分，王姓男子看見黃男飼養的貓咪獨坐路旁騎樓，伸手想摸時貓咪作勢反擊，他一時情緒失控，竟徒手怒將貓咪重摔，再抓到一旁巷弄裡多次重摔至牆上、地上，並隨手將奄奄一息的貓咪棄置草叢中，騎車離開，貓咪最後因顱骨變型、軀幹骨折死亡。

路過網友將行車紀錄器中拍到畫面上傳臉書社群，彰化縣窩心動物關懷協會成員看到影片趕往現場查看，發現貓咪慘狀氣得立刻報警；承辦的吳姓、蔣姓員警調閱路口監視器後掌握王姓男子行蹤，蔣員社群留言呼籲民眾主動與警方連絡提供線索，12小時後迅速偵破。王男辯稱當下有思考要自首，是因工作因素才耽擱至隔天，但說詞不被法官採納。

法官審酌被告未能尊重動物生命，僅因貓隻作勢攻擊即失控傷害貓，致貓在痛苦與驚嚇中橫死街頭，使飼主蒙受心理痛苦；兼衡其無前科、素行良好且與告訴人和解，經告訴人撤回毀損告訴，故予以緩刑。

(中時)