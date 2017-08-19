MLB》開季陷低潮 金鶯馬恰多再見轟宣告復活
金鶯的曼尼馬恰多(Manny Machado)前幾季攻守俱佳，但本季打擊卻陷低潮，到6月底打擊率都僅2成出頭，身手不如過往，不過他隨後手感復甦，打擊率一路竄升，今(19日)對戰天使一役，更用再見滿貫彈戲劇性寫下單場三響炮成就，替自己堪稱本季最充滿驚奇的一夜劃下完美句點。
馬恰多去年打出生涯年，打擊率2成94、長打率5成33、37轟、96分打點，皆是生涯最佳。但他今年開季卻走得不順，4月中打擊率一度低到僅1成52；直到6月，雖累積15轟，但打擊率也不過2成16，比起過往是打得相當掙扎。
不過進到7月，馬恰多打擊逐漸加溫，單月打擊率高達3成27；到8月更是手感火燙，今天賽前16戰僅3場沒安打，另有5轟，打擊率已經一路升到2成60。此役他更扮演球隊奪勝要角，前5局貢獻2轟，幫助球隊緊咬比分，最後9下再擊出再見滿貫炮，助球隊完成不可思議的逆轉秀。
「我等到想要的球，且掌握住了！」馬恰多當時擊中球瞬間，自認做了很不錯的揮擊，也知道球會飛很遠，舉著球棒目送著球飛越中外野全壘打牆，一路繞回本壘與隊友們慶祝勝果，「能在那樣的情況下上場，視球隊勝利大於個人，努力去完成目標，這過程一向讓人感覺很棒。」
馬恰多神奇的表現，金鶯總教練修瓦特(Buck Showalter)直言，很難用言詞去形容他的身手，「我知道有時馬恰多的隨性，讓人們不明白他有多在乎、多認真在他的工作上。但和馬恰多這樣的球員共事，經常能期待他會有像這樣的表現。」
馬恰多賽後打擊率升到2成64，8月至今打擊率高達3成60，長打率更有7成73水準；修瓦特認為現在的他，已經徹底走出上半季的低潮。此外，這場勝利對金鶯而言，是價值連城的一勝，如今他們戰績60勝62敗，距並列外卡第2的天使和雙城，僅剩2場勝差，想進季後賽尚有一絲希望。
(中時電子報)
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