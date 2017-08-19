世大運長泳比場地微風運河 婦人跳河輕生亡

世大運長泳場地傳婦人溺水，警消搜救。（陳心瑜翻攝）

警消搜救中。（陳心瑜翻攝）

(16:45更新-婦人到院前死亡)世大運今天開幕，將舉辦馬拉松游泳比賽的五股微風運河19日卻傳出婦人跳水輕生，駐點的救生協會今天早上9時向巡邏員警表示碼頭旁有只性手提袋、拖鞋和健保卡，懷疑物主已跳水輕生。經過5個多小時搜救，警消已於下午3時許找到53歲的李姓婦人，但婦人四肢扭曲、無呼吸心跳，由警消送往台北馬偕醫院急救，到院前宣布死亡。

警方也依岸上的證件聯繫到婦人家屬，婦人的丈夫表示，今天凌晨和妻子吵了一架後，妻子便不見蹤影。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)