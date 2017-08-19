世大運》空前開幕式 電視、網路4K直播看這裡!

台北世大運19日將正式登場，圖為5日傍晚在台北田徑場舉行開幕式測試。(資料照／中央社）

2017台北世界大學運動會開幕式，19日晚間7時台北田徑場盛大登場，今年除了電視LIVE轉播，網路、手機、APP也都提供LIVE現場直播，體育署Youtube頻道MOE Sports，更將國內首次在YouTube上提供4K超高畫質直播服務。

本屆世大運開閉幕式是全台首創，以4K超高畫質進行實況轉播，觀眾可在電視無線頻道華視、有線頻道緯來體育台觀賞HD高畫質轉播，網路、手機APP也能看。包括中華電信MOD、公視網站等平台，都將以4K超高畫質直播開閉幕式，世大運FB粉絲團、Hami Video、四季線上影視、快樂電視、台灣好APP也能觀看。

世大運開幕式地點台北田徑場。（台北市體育局提供）

體育署MOE Sports與大專體總SSUtv及YouTube合作，下午5時30分起，國內首度在YouTube上以最高4K60p超高畫質完整播出。無法親臨開幕式現場的朋友，中華電信更在臺北車站大廳及桃園中正公園舉辦4K戶外轉播，民眾可以親臨現場感受4K超高畫質的視覺新體驗。

比賽轉播部分，由華視和緯來頻道規劃播出包括田徑、羽球、棒球、籃球、桌球、跆拳道、網球、排球等賽事，將會以滿足民眾多樣性觀賽需求為目標來安排播出比賽。另外中視、東森、民視、Eleven Sports等頻道也將轉播不同競賽項目，民眾可以上各電視台網站查詢最新轉播節目表。

(中時電子報)