王炳忠批國民黨：真以為新黨是小弟？

新黨發言人王炳忠。（報系資料照 羅印冲攝）

新黨發言人王炳忠18日在臉書發文，指新黨主席郁慕明接受媒體訪問時提到，「整國民黨的是民進黨，清算國民黨的人叫蔡英文，（那些維護國民黨的人）箭頭不對民進黨，卻反過來對著新黨，講新黨是『紅統』，真以為新黨是小弟？隨時抓著玩？」

王炳忠表示，這些年來，郁主席總是要求大局為重，「我們這些衝在第一線的戰將，一邊應付台獨的批鬥，一邊還要忍受一些自稱國民黨人的冷言冷語」，「一腔悲憤向誰論」？

王炳忠認為，新黨在台灣被部份國民黨人批判是「紅統」投降，在大陸又要配合老共奉國民黨為上賓，還要被大陸網友質疑在大陸得了多少好處，「真是夠了！」

他抨擊，有一大票國民黨人，頂著老共迷信的國民黨招牌，在大陸要地、要項目、坐上位，一邊卻在台灣端出反共模樣，拿了大陸好處，還數落大陸，不但避談統一，甚至不忘與獨派唱和攻擊新黨「紅統」媚共。

他認為，這些人只有在搞內鬥時才火力全開，每天高談不能讓國民黨「新黨化」，最後搞成今天這般景象，又故技重施打團結牌，想怪新黨「分裂」，一邊還要北京繼續挺國民黨，「把大家都當你小弟玩啊？」

他呼籲這些「國民黨」，少學民進黨那套「抹紅」嚇唬人。「這麼多年我們忍辱負重，為了大局忍氣吞聲，繼承中山遺志振興中華，盡我們的力帶領青年訪問大陸；而你們國民黨多少人靠大陸幫忙經營私利，規模、地位都遠在我們之上，不去努力打擊台獨，還想學綠的嗆我們統派滾回大陸？要不要臉啊？」

(旺報)