公民提點子包羅萬象 未成案提議多達1815件

民眾踴躍在「公共政策網路參與平台」提點子，內容包羅萬象；未成案提議五花八門，累計多達1815件。（行政院網站）

行政院網站「公共政策網路參與平台」提供公民提點子參與政策機制，其中不符平台實施規範，「未成案」的提議，從「請政府盡速示範用愛發電」，到「師生平等應平均分配打掃工作」，甚至「建請前瞻計畫興建一條由台灣到大陸橫跨台灣海峽的海底隧道」等主張都有，堪稱五花八門、包羅萬象，累計多達1815件。

至於提議不符平台受理範圍，未能通過檢核成案的原因，政府把關標準有的是說「遊行訴求，不進入附議」，有的則稱「學校自主管理事項，不進入附議」，甚至也有搬出「涉及兩岸合作事宜，非屬行政院權責」，理由各式各樣、林林總總。

國發會建置的「公共政策網路參與平台」，提供公民參與政策機制，程序是在提議階段先完成提案，接著必須通過政府檢核提案，檢核過關之後60天內取得5000份附議數，政府就必須回應提案。截至目前最新統計，未成案提議多達1815件。

眾多未成案提議中，不乏反應時事。有民眾不滿蔡政府能源政策，特於「公共政策網路參與平台」提議，建請政府盡速示範「用愛發電」，以釐清民眾對用電不足疑慮。對此，政府駁回提案，敘明用愛發電一詞是2015年主婦聯盟參加反核「告別核電 能源新願」遊行的訴求，因此民眾的這項提案檢核不通過，不進入附議。

另有民眾在聽到台北市長柯文哲「不支持校園打掃委外化，應培養學生自主能力」的相關談話之後，隨即在「公共政策網路參與平台」提議，師生平等，應平均分配打掃工作。但此提案，也在檢核階段就被政府駁回，無法進入附議階段。檢核不通過的原因，政府說明：「本議題為學校自主管理事項，因此不進入附議。」

也有民眾關注前瞻基礎建設計畫，提議「加碼」興建一條由台灣到大陸橫跨台灣海峽的海底隧道」，讓大陸成為台灣的一個市場，建請成立專案小組結合陸委會、經濟部等部會負責處理。但此提議同樣未能通過檢核成案，理由是涉及兩岸合作事宜，非屬行政院權責，提議範圍應以行政院及其所屬各級機關的業務範圍為限。

許多不符平台受理範圍的提議，天馬行空。譬如有民眾針對立法院議事肢體衝突時有所聞，提議立法院鬥毆者應予懲罰，「像學校那樣，叫囂者給予警告，還手者給予小過，主動挑釁及打鬥者記大過，記滿3大過給予革職。」對此，政府說明提議檢核不通過的原因：立委職權行使屬立法院權責，因此本案不進入附議。

(中時)