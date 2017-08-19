世大運》男足雙十紀念扇 開幕式也有送

民眾在輔大足球場踴躍領取男足雙十紀念扇。（泰達提供）

為了號召球迷在10月10日到台北田徑場看亞洲盃資格賽中華男足對巴林之戰，中華足協18日在輔大足球場發送「雙十」紀念扇，4000份迅速索取一空，19日臺北世大運開幕典禮，足協也準備11000份在台北田徑場周邊發送，讓民眾留作紀念又消暑。

這款「雙十男足」紀念扇，主要概念以雙十節及中華藍為主視覺色系，主要在提醒球迷不要忘了今年10月10日將在台北田徑場舉行的2019亞洲盃男足資格賽最終輪將對上巴林的關鍵大戰。

紀念扇背面為以中華藍為主的色調，並且寫上大大的「中華隊GO！」的字樣，讓球迷在觀看世大運比賽時，可以拿出來搖動你手上的這把紀念扇，為在場上奮戰的中華隊世大運選手應援，展現台灣球迷的熱情並預祝中華隊能拿下好的成績。

這把不外賣且限量的「雙十男足」紀念扇，除了在輔大足球場與開幕式的台北田徑場，也將陸續在棒球、田徑、羽球等5地於定點定時免費送給球迷，時間、地點如下：

8/23棒球 (中韓大戰) 天母棒球場 15:00~19:00 預計發出 3000份

8/26田徑 台北田徑場 15:00~19:00 預計發出 1000份

8/27 羽球 台北體育館 9:00~13:00預計發出1000份

(中時電子報)