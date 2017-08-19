真正的范冰冰！遭偷拍零死角美炸

范冰冰睡覺被偷拍，被讚美炸！（圖／取自微博）

范冰冰過去被偷拍的模樣都被讚超美。（圖／取自微博）

「范爺」范冰冰每回曝光的照片都被讚絕美，儘管有些時候被拿出未PS的圖吐槽，但大部分的范冰冰都是讓人驚豔的狀況。而范冰冰近日被偷拍到一張睡覺的照片，被讚「偷拍竟比自拍還美」，讓范冰冰都有些吃味！

范冰冰昨一張被助理偷拍睡覺的照片在網上被瘋傳，全因膚質超級好，讓網友笑虧「24小時都在敷臉的妳，果然沒給大家失望！」但這卻讓范冰冰有些吃味的說「是他拍？還是自拍？你們嫌棄我，這個就比我拍的好？我還就不信了！」不過有網友翻出過去范冰冰無預警被粉絲偷拍的照片，每張都是無修圖、無擺拍，被讚「這才是真正的范冰冰！」

(中時電子報)