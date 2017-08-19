廣州城市品牌國際化 成為政府、產業橋梁
昨（18）日由廣州市委宣傳部、廣州市文化體制改革與文化產業發展辦公室、廣州市文化廣電新聞出版局指導，廣州創意產業協會主辦的「廣州城市品牌聯盟成立儀式暨2017廣州（國際）品牌創新論壇說明會」於廣州大劇院舉辦，上百嘉賓出席會議，業內學者專家為廣州城市品牌形象的國際化立言獻策。
本次會議由廣州創意產業協會秘書長蔡熙主持，廣州市文化廣電新聞出版局副巡視員溫朝暉、廣州城市品牌聯盟發起人李博陶、《品牌觀察》副社長曹雲分別發言，並對聯盟的成立表示熱烈的祝賀。
廣州城市品牌聯盟顧問梁國榮也在會上提及，「微笑曲線」不僅適用於生產製造業，同時也是城市文化和品牌附加值的體現。城市品牌實際上就是「實加虛」，他認為目前廣州城市軟實力有待提升。
「廣州城市品牌聯盟」的成立，將替廣州打造城市品牌做一個良好開端，搭建起一個以廣州城市品牌為母體，以區域、企業、建築、人文、活動等各領域的品牌為子體，多方聯動、跨界融合、資源共用的品牌事業共同體，共同建設、維護、推廣、打響廣州城市品牌。
未來，廣州城市品牌聯盟將致力於搭建具有全球影響力的品牌展演合作平台，在政府和產業之間發揮橋樑，為廣州文化創意產業、旅遊和商貿業、科技和工業、網路企業和個人發展文化品牌提供服務。
(旺報)
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