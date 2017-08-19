沒同理心!彭文正：總統府憲兵有欠呂嫌錢嗎？

彭文正昨於節目中討論總統府憲兵遭武士刀砍傷事件。（大圖／趙雙傑攝，小圖／盧禕祺攝）

持武士刀砍傷總統府憲兵的51歲男子呂軍億，今（19）日下午被諭知裁定羈押，此事這一、兩天也成為各界除世大運外另一關注話題。不過，政論節目主持人彭文正昨在談及此造成有人受傷的嚴肅話題時，竟戲謔表示傷者是欠呂嫌錢嗎、民眾昨在博愛特區看到呂，搞不好以為他是世大運劍道隊選手等話，讓人覺得不夠有同理心。

彭文正主持的《政經看民視》昨於節目一開始就討論呂軍億砍傷憲兵事件，彭質疑犯案用的武士刀應有1公尺以上，且從軍史館到總統府約有1、2000公尺，為何呂嫌可在這段路上招搖過市，「還真的是路人覺得說世大運劍道隊來了嗎？」並好奇「總統府那個憲兵是有欠他錢沒還嗎？」

擔任來賓的資深媒體人鍾年晃則判斷，呂軍億多多少少應有軍事背景，甚至不排除是被中國大陸第五縱隊吸收，因此北檢一定要將呂嫌的動機和平日交往對象調查清楚；他還談到自己與呂同年，而這個年齡的人若要被洗腦其實並不難，「解嚴是1987年，也就是說到我們讀大學的時候，我們接受的其實都是黨國教育，所以你要針對我們這個年紀的人要徹底地洗腦，其實並不是一件太困難的事情。」

而另名主持人李晶玉提到，類似呂軍億這種條件的人，都很容易被吸收，「我們在講有一些身強力壯的、頭腦清楚的，大約也是這個年紀，然後無業…最主要是無業，但是他們可能是比較是有大中國思想的，然後他們就被吸收，在某些組織裡面做一些事。」她強調這話題一年前就已在節目中討論過，不解為什麼蔡英文政府上台後，卻遲遲未對此展開動作。

(中時電子報)