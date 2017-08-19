迎接世大運 土城警分局擴大掃蕩

迎接世大運來臨，土城警分局於易滋事場所擴大臨檢，維護民眾安全。（吳堂靖翻攝）

迎接世大運來臨，為維護各國選手與旅客安全，土城警分局特別規畫擴大臨檢，並由分局長王順益親自主持勤前教育，派出40餘名警力，於轄內易滋事場所臨檢，及在特定區域，採封閉式路、臨檢，並設置攔檢點。

土城警分局陸續查獲泰國籍女子來台賣淫及路邊攔檢逮獲毒品通緝犯1名、酒後駕車公共危險1名、另查獲槍砲彈藥1件，改造手槍1支、子彈11顆、恐嚇取財1件、毒品1件、詐欺2件，有效達到「淨化治安」的目標及成效。

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(中時)