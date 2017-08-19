九十秒就到了！ 全球最短航線在蘇格蘭外島

正準備降落的羅根航空客機。（圖/Papa Westray 島官網）

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，搭乘飛機出行，已是當代社會一種極為常見的交通方式，跨國跨洲的航班往往動輒數個和數十個小時以上，但卻也存在不少迷你航線。其中在蘇格蘭地區，就有一條全長2.7公里、飛行時間最多不超過90秒鐘的航線，負責運送韋斯特雷島（Westray）和帕帕韋斯特雷島（Papa Westray）之間的居民和旅客，負責運營的是總部位於格拉斯哥（Glasgow）的羅根航空（Loganair），由於兩島上有多處古老遺址，低空飛行的美景，也吸引不少遊客專程來此體驗那不到90秒的世界最短航線。

Westray to Papa Westray flight

位於北海海域的韋斯特雷島和帕帕韋斯特雷島，屬於奧克尼群島，韋斯特雷島約有47.13平方公里大，最近一次調查的常住人口為588人；而旁邊的帕帕韋斯特雷島則有9.18平方公里大，常住則僅有90人，兩島上有多處石造的遺址和文物，以及壯觀的草原和地形，居民原依賴捕魚維生，近年來則因得天獨厚的長年強風，被蘇格蘭政府選為風力發電的區域，獲得不少補償金和援助，再加上因航線而帶來的旅客，都讓小島一夕之間爆紅。

擔負全球最短航線任務、羅根航空採用8人座的布里頓-諾曼海島人客機。（圖/Me677＠維基百科）

韋斯特雷島上的地標燈塔和壯麗的地形風景。（達志影像/Shutterstock）

這條全球最短航線，羅根航空採用8人座的布里頓-諾曼海島人客機（Britten-Norman BN-2 Islander），從50年前開始，原是提供給當地的老師和學生來往各島嶼通勤之用，而且雖說平均飛行時間為90秒，但曾經創下在天候狀況良好時，只花了47秒完成飛行的紀錄。這航線吸引了不少飛行迷和喜愛風景的旅客，讓這短短一分半的航程，成為兩島當前最大的收入之一。

(中時電子報)