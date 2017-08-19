SpeXial以綸爆退團 傳違約金有人付了

傳以綸將退團，公司未直接否認。（圖／中時資料照片）

新生代男孩夯團SpeXial繼25歲人氣王晨翔年初不畏官司自行宣布單飛後，今(19日)媒體報導確定退團的成員又加一，21歲從加拿大來台的以綸1個多月前便向公司預告出走，據悉他離開應是被新東家挖角，推估約3到5百萬的違約金背後已有金主認領。

SpeXial於2012年出道，第一代組合為宏正、偉晉、明杰、子閎四人，經過五次變動，晨翔今年初宣告解約後，目前成員有10人，據《蘋果日報》報導，原定今年將推出第五張國語專輯的SpeXial，成員將再少一人，以綸在一個月前提出退團要求，目前正和公司法務協商中，算是「和平分手」。

對於以綸即將單飛傳言，經紀公司低調表示目前仍在討論中，未直接否認，並表示：「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論到合約的問題。」

以綸上月底受訪時自曝因童年就到國外生活，有著張童顏的他，個性比別人還要獨立穩重，也說：「21歲和我同齡的人還在上大學，沒必要擔憂人際各種問題，但我在這行業必須要隨時懂得察言觀色。」今傳出退團，但與過程平和沒鬧翻，或許也和他的成熟性格有關。

(中時電子報)