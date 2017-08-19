北京地鐵 將實現線上購票刷碼乘車
北京青年報19日報導，北京市民明年可用手機刷二維碼乘車，現在通過手機線上購買單程票卡將率先在機場線上試點應用。明年一季度，北京地鐵全線將實現線上購票、刷二維碼乘車。乘客使用手機二維碼刷卡同樣可以享受北京地鐵刷卡優惠政策。
據北京市交通委消息，北京軌道交通單程票互聯網票務的官方服務平臺「易通行」APP正式上線，率先在機場線試點運行。
從8月20日起，乘客下載易通行APP並進行註冊，就可以在線購買機場線單程車票，到達選定出發車站後，通過在網路取票機掃描手機上的二維碼，完成取票、進站乘車。到9月20日，乘客只要再開通APP上的二維碼刷閘功能，就能夠直接刷二維碼進出站，乘客將徹底告別現場買票排隊。
北京市軌道交通中心主任戰明輝介紹，預計到2018年一季度，北京地鐵全網所有線路和車站都能實現手機刷二維碼進出站。首條試點線路機場線的所有進出站閘機均支援手機刷二維碼乘車。其他試點站將保證每個站不同的閘機機群設置兩台機器。
(旺報)
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