敏感！世大運開幕傳IS入境台灣 內政部否認

外傳有IS（伊斯蘭國）成員以移工身份入境，內政部長葉俊榮今天下午否認此事，他說，不管是警政或國安部門，經過複式查證，目前都為止都沒有接獲IS入境的訊息；對於此重要議題，內政部都有掌握，也隨時注意，請大家放心。

因應今晚是大運開幕，葉俊榮今天下午進駐「中央安全指揮中心」，將透過視訊系統全程即時掌握各賽事場館維安及道路交通狀況，會前受訪做出以上表示。

被問及傳聞是以「移工」身份入台，是否有無清查，葉俊榮則重申，經過複式查證，並無此訊息，針對此課題都會高規則查證。而且經過長期演練、不斷籌備，相信這方面課題，一切都在掌握之中，請大家放心。

在世大運開幕之際，談及反恐維安，葉俊榮表示，內政部將謹慎應對，要做到滴水不漏。因此，不管是在國境線查證或是選手村至場館之間，每一環節都有完整維安，一共投入5000名警力、1800多名警大及警專，人數加總起來，相當完整。

對於有反年改團體揚言抗議，葉俊榮也說，希望國人在國際賽事過程中，有任何意見表達，可以遵守法律、民主多元，千萬不要有過於激烈、違法、不理性的行為，以充分發揮台灣民主多元的氣質。

(中時)