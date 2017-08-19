桃園地景藝術節　稻草裝置競賽「農村樂」獲第1

2017桃園地景藝術節熱鬧開跑，19日舉辦「幸福村落」稻草裝置競賽頒獎典禮，由參賽者陳德森的「農村樂」獲得第1名。（賴佑維攝）

2017桃園地景藝術節熱鬧開跑，吸引遊客造訪。（賴佑維攝）

2017桃園地景藝術節熱鬧開跑，19日舉辦「幸福村落」稻草裝置競賽頒獎典禮，第1名為參賽者陳德森的「農村樂」，其作品為騎著單車的稻草人，車上還載滿豐收的農作物，並圍繞著雞、豬等家畜，充滿農村意象。

桃園市文化局表示，稻草人是農家用來防止鳥類擾亂農作物的裝備，隨著都市生活日益繁忙，稻草編織技藝逐漸為人所生疏、淡忘。希望藉由比賽，讓此傳統技藝獲得新生。

賽事中，獲得第2名、第3名的作品分別為陳榮貴的「賣大豬，交冊錢」與簡連合「肩挑兩代情」，所有得獎作品於頒獎典禮後皆展示於觀音廣福主展區中。文化局補充，20日早上9時30分，將在觀音廣福展區的農特產品DIY專區將舉辦主題活動「南瓜競大‧金瓜饗宴」，下午2時在同一地點有第2場南瓜料理DIY與葫蘆彩繪工作坊，至於八德陂塘自然生態公園下午4時則有「八德藝術采風饗宴－優人神鼓《勇者之劍》」節目演出。

(中時)