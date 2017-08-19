金門首宗擄人強盜案 1嫌圍捕中飲彈自盡
金門縣警局今（19）日宣布偵破金城鎮代會主席陳天成遭綁票凌虐4小時，勒索金額從800萬元一路加到5000萬元的地區首宗擄人強盜案。目前已逮獲2名主嫌，在逃3人中的陳姓嫌犯，下午傳出在警方圍捕過程中，已在一處民宅舉槍自盡，警方將在隨後對外說明。
另陳天成原計畫近日為參選國民黨中央委員赴台拉票，而登門作案的嫌犯帶走他的宣傳名片700餘張，卻只在現場拿走1瓶洋酒，對其他價值更高的數10年金門陳高1瓶都沒動，讓家屬質疑此案的恐嚇意味濃厚。警方則表示，內情需待其他共犯到案，始能進一步釐清。
警方調查，陳天成是在18日上午8時30分許，在金城鎮伯玉路服務處，遭犯嫌陳姓、楊姓、許姓、陳姓及另1身分不詳的台籍男子共5人用手銬銬住手腳，並塞毛巾和用膠帶綑住嘴巴，以及紙袋蒙頭後，分持甩棍、BB槍毆打，要求拿出800萬或1000萬現金未遂，隨即洗劫其身上現金4萬餘元及土銀50萬元支票1張，216筆士地所有權狀、手機2支、銀行提款卡等財物。
9時20分許，許嫌等人再將他拉上車，載往金寧鄉后湖村1處空屋內繼續毆打外，勒索金額也提高到5000萬元，後來才將他棄留現場，分乘2輛自小客車揚長而去。
遭毒打遍體鱗傷的陳天成則自行掙脫困，徒步至垵湖分校後，被許姓民眾遇到報警處理。送醫後額頭縫合5針、右小腿1針，另眼睛紅腫及手、腳多處瘀青，還好斷層掃描頭部及胸部皆無異狀，昨晚已返家休養。
警方已通報航警及移民署，嚴防涉案共犯潛逃對岸或台灣，目前全案檢方依傷害、妨害自由、組織犯罪及強盜罪偵辦。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。