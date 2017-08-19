金門首宗擄人強盜案 1嫌圍捕中飲彈自盡

金門警方偵破地區首宗擄人強盜案 ，目前已起出贓證物一批。（李金生攝）

金門縣政府秘書長林德恭（左二）參加破案說明會，肯定警方維護社會治安的成果。（李金生攝）

2名涉案主嫌今天遭警方押解移送法辦。（李金生攝）

圖為陳天成遭暴徒強押至后湖的一處空屋。（李金生攝）

毆打陳天成的甩棍（中）前端已扭曲變形。（李金生攝）

警方展示嫌犯用來銬住陳天成手、腳的手銬證物。（李金生攝）

金門縣警局今（19）日宣布偵破金城鎮代會主席陳天成遭綁票凌虐4小時，勒索金額從800萬元一路加到5000萬元的地區首宗擄人強盜案。目前已逮獲2名主嫌，在逃3人中的陳姓嫌犯，下午傳出在警方圍捕過程中，已在一處民宅舉槍自盡，警方將在隨後對外說明。

另陳天成原計畫近日為參選國民黨中央委員赴台拉票，而登門作案的嫌犯帶走他的宣傳名片700餘張，卻只在現場拿走1瓶洋酒，對其他價值更高的數10年金門陳高1瓶都沒動，讓家屬質疑此案的恐嚇意味濃厚。警方則表示，內情需待其他共犯到案，始能進一步釐清。

警方調查，陳天成是在18日上午8時30分許，在金城鎮伯玉路服務處，遭犯嫌陳姓、楊姓、許姓、陳姓及另1身分不詳的台籍男子共5人用手銬銬住手腳，並塞毛巾和用膠帶綑住嘴巴，以及紙袋蒙頭後，分持甩棍、BB槍毆打，要求拿出800萬或1000萬現金未遂，隨即洗劫其身上現金4萬餘元及土銀50萬元支票1張，216筆士地所有權狀、手機2支、銀行提款卡等財物。

9時20分許，許嫌等人再將他拉上車，載往金寧鄉后湖村1處空屋內繼續毆打外，勒索金額也提高到5000萬元，後來才將他棄留現場，分乘2輛自小客車揚長而去。

遭毒打遍體鱗傷的陳天成則自行掙脫困，徒步至垵湖分校後，被許姓民眾遇到報警處理。送醫後額頭縫合5針、右小腿1針，另眼睛紅腫及手、腳多處瘀青，還好斷層掃描頭部及胸部皆無異狀，昨晚已返家休養。

警方已通報航警及移民署，嚴防涉案共犯潛逃對岸或台灣，目前全案檢方依傷害、妨害自由、組織犯罪及強盜罪偵辦。

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(中時)