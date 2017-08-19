被列為「世界最美的海灣」 竟有「10怪」！

看到這般景象，大家會猜想這兒是在哪裡？有別於東方風情的紅瓦綠樹景象，被列為青島第一怪。(圖/shutterstock提供)

中國大陸濱海城市青島，從歷史早期至今佔有重要經濟地位，在散發古樸的東方韻味同時，也發展出帶有歐風情調的都市風格。(圖/shutterstock提供)

迎接青島國際啤酒節，當地把3萬個啤酒瓶組成的「啤酒叢林」，格外引人注目。(圖/中新社提供)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

提及青島，莫過於著名的青島啤酒，且無論飲酒與否，都要走一回歷史超過百年啤酒博物館，探訪德式工業式建築風貌。此外，不單單飲酒，青島也有獨特的飲酒習慣，更被初訪青島的外地人視為「怪事」；青島旅遊官方微博近日就分享「青島10怪」，以下就來看看當地有哪些特殊文化。

紅瓦綠樹，碧海藍天，是青島風景最美的形容詞，也因此曾被評選為「世界最美的海灣」。中國大陸濱海城市青島，從歷史早期至今佔有重要經濟地位，在散發古樸的東方韻味同時，也發展出帶有歐風情調的都市風格。其中青島啤酒博物館、德國總督樓舊址博物館、青島郵電博物館、良友書坊、光影俱樂部等都是深具歷史意義的典型德國建築，亦因為這些老屋有別於東方風情，便被列為青島第一怪。

青島四季風情有別，春賞櫻，夏戲水，秋看楓，冬探雪。(圖/shutterstock提供)

青島嘉峪關路初冬繽紛多彩，景色迷人。(圖/新華社)

且在青島，當地的喝啤酒方式也別具特色，不時能在街頭發現裝有黃色液體的塑膠袋，這現象看似怪異，但對在地人來說，可能只是下班時順手買的「散啤」；又青島地形山坡多，所以「騎車不見得比走路快」；或者秋冬之際，老城區街頭可見住戶在外曬起了醃製魚乾；以及青島的特殊路面設計「波螺油子」，市井風貌可比擬四合院和胡同之於北京。

青島不只市井風情讓外地人看得怪，就連「A咖明星多」、「小姑娘通稱『小嫚』」，還有中國大陸最具規模的彩繪特色商業大街「台東步行街」都被列入10怪排行榜。此外，青島街道方向幾乎沒有朝正南方或正北方，讓人易在青島分不清楚方位。而震驚世人的「臉基尼」，文中指出是由青島大媽所發明的頭套，也是海邊戲水的特殊防曬配件。

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(中時電子報)