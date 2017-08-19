美軍網路司令部 升級爲最高級別聯合作戰司令部
美國總統川普18日（當地時間）宣布，他決定將美軍網路司令部升級爲最高級別的聯合作戰司令部。
川普當天在一份聲明中表示，升級後，網路司令部將進一步強化美國的網路安全，提升國防能力。同時，網路司令部也將加強與盟友及夥伴國家的合作，對全球網路安全威脅做出快速反應。川普稱，該司令部的升級顯示出美國應對網路威脅的決心。此次升級將有助於精簡內部管理，提升效率。該司令部將獲得相應的許可權和足夠的資金保障。
聲明表示，爲配合此次升級，美國防部正在評估將網路司令部從美國國家安全局分離出去的可能性。
美軍網路司令部成立於2009年，隸屬於美軍戰略司令部。網路司令部此前一直由美國國安局直接領導。美國國安局局長羅傑斯海軍上將兼任網路司令部指揮官。
升級後，網路司令部將與原上級單位戰略司令部平起平坐，均爲美軍最高級別的聯合作戰司令部。美軍現有9個聯合作戰司令部，其中六個按戰區劃分，三個以職能劃分。網路司令部有望成爲第四個按照職能劃分的聯合作戰司令部。
據美聯社報導，升級後的網路司令部將更專注於防範和遏制來自外國軍方、恐怖組織的網路攻擊。美防長馬蒂斯近期將向川普推薦一名四星上將擔任該司令部的新任指揮官。預計到2018年9月底，網路司令部內將有133個行動組，人員超過6200人。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。