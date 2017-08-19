美軍網路司令部 升級爲最高級別聯合作戰司令部

美國總統川普18日（當地時間）宣布，他決定將美軍網路司令部升級爲最高級別的聯合作戰司令部。

川普當天在一份聲明中表示，升級後，網路司令部將進一步強化美國的網路安全，提升國防能力。同時，網路司令部也將加強與盟友及夥伴國家的合作，對全球網路安全威脅做出快速反應。川普稱，該司令部的升級顯示出美國應對網路威脅的決心。此次升級將有助於精簡內部管理，提升效率。該司令部將獲得相應的許可權和足夠的資金保障。

聲明表示，爲配合此次升級，美國防部正在評估將網路司令部從美國國家安全局分離出去的可能性。

美軍網路司令部成立於2009年，隸屬於美軍戰略司令部。網路司令部此前一直由美國國安局直接領導。美國國安局局長羅傑斯海軍上將兼任網路司令部指揮官。

升級後，網路司令部將與原上級單位戰略司令部平起平坐，均爲美軍最高級別的聯合作戰司令部。美軍現有9個聯合作戰司令部，其中六個按戰區劃分，三個以職能劃分。網路司令部有望成爲第四個按照職能劃分的聯合作戰司令部。

據美聯社報導，升級後的網路司令部將更專注於防範和遏制來自外國軍方、恐怖組織的網路攻擊。美防長馬蒂斯近期將向川普推薦一名四星上將擔任該司令部的新任指揮官。預計到2018年9月底，網路司令部內將有133個行動組，人員超過6200人。

(旺報)