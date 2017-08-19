世大運開幕 中央安全指揮中心一級開設
「2017台北世界大學運動會」今（19）天晚間在台北田徑場舉行開幕典禮，「中央安全指揮中心」於下午3時起正式一級開設，由內政部長葉俊榮擔任指揮官，相關部會業務主管也率員進駐參與作業。針對外傳有IS成員潛入台灣，葉俊榮表示，根據國安單位查證，確認並無此事。
葉俊榮表示，今天開幕除持續強化原有維安規劃外，現場已預置警政署維安特勤隊、防爆人員、偵爆犬等各反恐應變部隊在場館周邊待命，防範任何可能威脅。
「中央安全指揮中心」在一級開設期間，由葉俊榮擔任指揮官，常務次長邱昌嶽擔任副指揮官，警政署長陳國恩擔任執行官，指揮中心將透過通訊設備、高畫質影音傳輸設備等，全程掌握現場狀況，隨時處置突發狀況。
葉俊榮表示，世大運是我國歷年舉辦規模最大的國際賽事，為確保賽事安全無虞，在7月14日已於警政署召開維安整備會議，聽取相關單位維安整備簡報，而本月12日配合選手村開村，「中央安全指揮中心」也正式成立，賽會期間將維持二級開設，每日上午由邱昌嶽召集警政署、移民署等相關單位，整備維安工作、執行狀況。
葉俊榮強調，世大運爭取不易，是提升我國國際形象的重要舞台，內政部將全力協助北市完成此一任務，共同為台灣加油、爭取榮耀。
(中時)
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